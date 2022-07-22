Borrell: BM ve Türkiye'nin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz - Haberler

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Borrell: BM ve Türkiye'nin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Borrell: BM ve Türkiye'nin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin, "Bugünkü İstanbul anlaşması doğru yönde atılmış bir adımdır.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin, "Bugünkü İstanbul anlaşması doğru yönde atılmış bir adımdır. Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Borrell, Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına ilişkin bugün Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan anlaşmaya ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı yasadışı işgali milyonlarca insanı açlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Bugünkü İstanbul anlaşması doğru yönde atılmış bir adımdır. Anlaşmanın hızla uygulanması için çağrıda bulunuyoruz. BM ve Türkiye'nin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. AB, Ukrayna'nın tahıl ihracatına yardım etmeye devam etmeye kararlıdır" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Birleşmiş Milletler Dolmabahçe Sarayı Avrupa Birliği Türkiye Dünya Haberler

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