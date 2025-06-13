Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

İsrail ordusu günlerdir devam eden tehditler sonrası gece yarısı İran'a "Yükselen Aslan" operasyonu başlattı. 200 savaş uçağıyla gerçekleştirilen 300 saldırıda İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı dahil çok sayıda kritik isim öldürüldü.

DÜNYA BU İDDİAYI KONUŞUYOR

İsrail'in halen devam eden saldırılarına İran'ın vereceği karşılık ihtimali dünyayı tedirgin etmeye devam ederken ortaya atılan bir iddia büyük ses getirdi.

NETANYAHU YUNANİSTAN'DA MI?

İsrail medyası, Tel Aviv rejiminin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların ardından bilinmeyen bir yere, muhtemelen Yunanistan'a götürüldüğünü aktardı.

RADAR SİSTEMİNDE DE GÖRÜLDÜ

Radar sistemine de yansıyan görüntülerde İsrail hükümet uçağının Atina'ya gittiği yer alırken uçakta Netanyahu'nun olup olmadığı ise netlik kazanmadı.