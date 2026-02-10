Haberler

Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu

Endonezya'nın, ABD Başkanı Trump'ın planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kapsamında Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke olacağı öne sürüldü. Refah ve Han Yunus kentleri arasındaki bölgede birkaç bin Endonezya askerinin görev yapacağı öğrenilirken, askerlerin konaklayacağı yerlerin inşasına başlandığı ifade edildi.

  • Endonezya, Uluslararası İstikrar Gücü bünyesinde Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk yabancı ülke olacak.
  • Endonezya askerleri Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentleri arasındaki bölgede bulunacak.
  • Birkaç bin Endonezya askerinin Gazze'de görev yapması tahmin ediliyor ve askerlerin konaklama yerlerinin inşasına başlandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Endonezya askerlerinin konuşlandırılması için Gazze'de hazırlıklar sürüyor.

REFAH VE HAN YUNUS'TA BULUNACAKLAR

İsrailli bir güvenlik kaynağı, Trump'ın Gazze planı kapsamında ISF bünyesinde Gazze'ye konuşlanacak Endonezya askerleri, güneydeki Refah ve Han Yunus kentleri arasındaki bölgede bulunacağını aktardı.

İLK YABANCI GÜÇ OLACAK

Endonezya'nın ISF bünyesinde Gazze'ye giren ilk yabancı güç olacağını belirten kaynak, askerlerin konaklayacağı yerlerin inşasına başlandığını ve birkaç hafta içerisinde hazır olacağını ileri sürdü.

BİNLERCE ASKER GÖREV YAPACAK

Askerlerin bölgeye ne zaman konuşlanacağı konusunda net bir tarih paylaşılmazken birkaç bin Endonezya askerinin Gazze'de görev yapacağının tahmin edildiğine ve askerlerin Gazze Şeridi'ne nakli için Tel Aviv ile Jakarta arasında görüşmelerin başladığına işaret edildi.

NE OLMUŞTU?

Trump'ın Gazze planı çerçevesinde, güvenliği sağlamak üzere oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye konuşlandırılacağı aktarılmıştı. Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği açıklanmıştı.

Erdem Aksoy
