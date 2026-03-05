Paylaştığı videoya bakın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Akıllı olun" mesajı
Komşumuz İran'da savaşın şiddeti her geçen gün artarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Savunma sanayi alanında yapılan çalışmalardan ve Türk ordusunun envanterindeki silahlardan kesitler paylaşan Erdoğan'ın bu gönderisi "Akıllı olun" mesajı olarak yorumlandı.
- İran, İsrail'e yönelik dördüncü misilleme saldırısına başladı.
- İran'ın Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen mühimmat imha edildi ve İran bu mühimmatın Türkiye'yi hedeflemediğini belirtti.
- Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı düzenlendi ve İHA düşürüldü.
İran, İsrail'e yönelik 4. misilleme saldırısına başladı. İsrail'in çok sayıda şehrinde sirenlerin çaldığı belirtilirken, Kudüs'te patlama sesleri duyuldu. Katar, ABD'nin Doha Büyükelçiliği çevresinde yaşayan vatandaşlarını yüksek güvenlik riski gerekçesiyle tahliye etme kararı aldı. Büyükelçilik çevresinden uzak durulması gerektiği konusunda uyarı yayınlandı.
İRAN FÜZESİ TÜRK TOPRAKLARINDA DÜŞÜRÜLDÜ
İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar yaşandığı kaydedildi. İran, dün Türkiye'ye yöneldiği tespit edilince imha edilen mühimmatın Türkiye'yi hedeflemediğini kaydetti.
NAHÇIVAN'A İHA SALDIRISI
Tüm dünyanın gözü bölgeye çevrilmişken Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı düzenlendi. İHA'nın düşürülmesinin ardından İran'ın Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "cevap hakkımız saklıdır" açıklamasında bulundu ve İran Büyükelçisi Mücteba Demirçula'yı bakanlığa çağrıldı.
ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Bölgemizde durum böyleyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Savunma sanayi alanında üretimi yapılan silahların test süreçlerinden görüntüler paylaşan Erdoğan'ın bu gönderisi "Cüret etmeyin, akıllı olun" mesajı olarak yorumlandı.