Boeing 747 Kargo Uçağı İniş Sırasında Yer Aracına Çarparak Denize Sürüklendi

DUBAİ'den Hong Kong'a giden ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, iniş sırasında yer aracına çarparak, pistten çıktı. Kazada araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği, denize sürüklenen uçaktaki 4 mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.

Dubai'den Hong Kong'a giden Türk firması ACT'ye ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, iniş sırasında kontrolden çıktı. Uçak, pist yakınındaki bir yer aracına çarptıktan sonra pistten çıkarak denize sürüklendi. Havalimanı işletmesinden yapılan açıklamada, çarpmanın etkisiyle yer aracındaki 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, uçaktaki 4 kişilik mürettebatın ise kurtarıldığı belirtildi.

Kaza sonrası Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nın kuzey pistinin uçuşlara kapatıldığı, güney ve merkez pistlerin ise operasyonlarının sürdürdüğü aktarıldı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.