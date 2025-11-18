Bochum'da Polis Müdahalesi: 12 Yaşındaki İşitme Engelli Kız Ağır Yaralandı

Haber: İlhan Baba

(BOCHUM)- Almanya'nın Bochum kentinde polis müdahalesi sırasında 12 yaşındaki işitme engelli bir kız çoğuğu ağır yaralandı. Polis, çocuğun bıçaklarla yaklaşması üzerine önce elektroşok cihazı, ardından silah kullandı. Olayla ilgili soruşturmayı Essen polisi yürütüyor.

Almanya'nın Bochum kentinde meydana gelen polis müdahalesinde 12 yaşındaki bir kız çocuğu ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kız çocuğunun işitme engelli olduğu ve özel ilaçlar kullandığı, ailesiyle değil bir çocuk bakım evinde yaşadığı bildirildi.

Polis yetkilileri, çocuğun bulunduğu evde iki bıçakla polise doğru yürüdüğünü açıkladı. Müdahale sırasında polisin önce elektroşok cihazı kullandığı, ardından silahla müdahale ettiği belirtildi. Çocuğun karnına isabet eden kurşun sonucu ağır yaralandığı, ameliyat edildiği ve durumunun kritik ama stabil olduğu ifade edildi.

Olay, çocuğun bir süredir bakım evinde görünmemesi üzerine yetkililer tarafından kayıp olarak bildirilmesiyle başladı. Arama çalışmaları sırasında polis, çocuğun annesinin evine de yöneldi. Ancak çocuğun burada bulunmaması ve annenin işitme engelli olması nedeniyle kapının açılması bir saat sürdü. Evde çocuğun yanı sıra yetişkin bir erkek kardeşin de bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma Essen polisi tarafından yürütülüyor. Polis, müdahalede orantı, iletişim eksikliği ve olay anındaki tehdit değerlendirmesi de dahil olmak üzere tüm detayları araştırıyor. Açılan ateşin gerekliliği ve müdahalenin nasıl seyrettiği bağımsız birimlerce incelenecek.