Haberler

BM Temsilcisi'nden İsrail'in Suriye Saldırılarına Tepki

BM Temsilcisi'nden İsrail'in Suriye Saldırılarına Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını 'kabul edilemez' olarak nitelendirerek uluslararası toplumun Suriye'ye destek vermesi gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının 'kabul edilemez' olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'nde 'Orta Doğu'daki Durum' başlığı altında düzenlenen oturumda, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'ye yönelik dış müdahale tehdidinin giderek arttığını vurgulayan Pedersen, "Bu ay, İsrail'in daha fazla müdahalesine tanık olduk" dedi.

Pedersen, Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığı ile toprak bütünlüğüne 'tam saygı gösterilmesi' ve sorunların diplomatik diyalog temelinde ele alınması konusunda 'ısrarcı olunması' gereğini söyledi. Uluslararası toplumun Suriye'yi desteklemesi ve dış müdahalelere kararlı bir şekilde karşı durması gerektiğini aktaran Pedersen, "Suriye geçici hükümeti ve Suriye halkı, neredeyse her yerde karşılaşılan karmaşa, zorluk ve gerçeklerle yüzleşerek bir geçiş süreci başlatmaya çalışıyor. En azından bu standartla bakıldığında, kısa sürede kayda değer değişimlere işaret edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı

Kız yurdunda kalan öğrenci, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dumanlar bu kez İsrail'den yükseldi! Netanyahu'yu dumura uğratan saldırı

Netanyahu'yu şok eden saldırı! Dumanlar bu kez İsrail'den yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.