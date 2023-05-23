BM, Sudanlı Mültecilere Yardım İçin Mısır'a 5 Milyon Dolar Tahsis Etti

Birleşmiş Milletler Merkezi Acil Müdahale Fonu (CERF), Sudan'daki çatışmalardan kaçan insanların yerleştirilmesi için komşusu Mısır'daki insani yardım çabalarına 5 milyon ABD doları tahsis ettiğini duyurdu.

Sudan'daki Argeen kara limanı üzerinden valiziyle Mısır'a geçen bir adam, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Radwan Abu Elmagd/Xinhua)

KAHİRE, 23 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Merkezi Acil Müdahale Fonu (CERF), Sudan'daki çatışmalardan kaçan insanların yerleştirilmesi için komşusu Mısır'daki insani yardım çabalarına 5 milyon ABD doları tahsis ettiğini duyurdu.

BM kuruluşundan Pazartesi günü yapılan açıklamada, bu finansmanın Sudan'dan gelen mültecilere, ülkeye geri dönenlere, sığınmacılara ve üçüncü ülke vatandaşlarının yanı sıra Mısır'daki ev sahibi topluluklara gıda, su ve hijyen, sağlık hizmetleri, nakit yardımı ve psiko-sosyal destek sağlamak üzere kullanılacağı belirtildi.

Sudan'daki çatışmaların 15 Nisan'da patlak vermesinden bu yana Mısır'ın en fazla sayıda Sudanlı mülteci kabul eden ülke olduğuna vurgu yapılan açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla 113.000'den fazla kişinin Mısır- Sudan sınırından geçtiği ve bu sayının her gün 5.000 kadar arttığı ifade edildi.

Mısır'ın Asvan kentinde Sudan'dan gelen mülteciler için yardım paketleri hazırlayan görevliler, 2 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Radwan Abu Elmagd/Xinhua)

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) önümüzdeki 6 ay içinde toplam 350.000 kişinin Sudan'dan Mısır'a giriş yapacağını öngörüyor.

BM Acil Müdahale Fonu, Mısır'a tahsis ettiği 5 milyon doların yanı sıra Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Güney Sudan da dahil olmak üzere Sudan'a komşu ülkelere toplam 17 milyon dolar tutarında yardım sağladı.