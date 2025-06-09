BM Raportörü'nden İsrail'e Sert Uyarı: Madleen Gemisi Derhal Serbest Bırakılsın

BM Raportörü'nden İsrail'e Sert Uyarı: Madleen Gemisi Derhal Serbest Bırakılsın
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BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisinin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı ve Gazze'ye insani yardım göndermenin önemine dikkat çekti.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in 12 insan hakları aktivistiyle alıkoyduğu Madleen gemisinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmeyi hedefleyen ve İsrail'in 12 insan hakları aktivistiyle alıkoyduğu Madleen gemisinin 'derhal serbest bırakılması gerektiğini' kaydetti.

BM Raportörü Albanese, "Her Akdeniz limanı Gazze'ye yardım, dayanışma ve insanlık taşıyan tekneler göndermelidir. Beraber yelken açacaklar, birlikte durdurulamaz olacaklar" dedi.

Albanese, İsrail'in Gazze'de yarattığı insani krize ve yardım girişini engelleyen ablukasına dikkat çekerek "Ablukayı kırmak, devletler için yasal bir sorumluluk ve hepimiz için ahlaki bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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