BM, Lampedusa Gemisi Kazasında Ölü Sayısının 27'ye Yükseldiğini Duyurdu
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Lampedusa Adası açıklarında meydana gelen mülteci taşıyan gemi kazasında ölü sayısının 27'ye ulaştığını açıkladı. Grandi, denizdeki kurtarma faaliyetlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

BM, İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında meydana gelen gemi kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Lampedusa Adası açıklarında mülteci taşıyan gemiye ilişkin bir açıklama yaptı. Grandi, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi.

2025'te Orta Akdeniz'de 700'den fazla mülteci ve düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini aktaran Grandi, denizde kurtarma, güvenli yollar, geçiş ülkelerine yardım ile temel nedenleri ele alan tüm müdahalelerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
