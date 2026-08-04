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BM: İsrail, Lübnan hava sahasını 4 günde 125 kez ihlal etti

BM: İsrail, Lübnan hava sahasını 4 günde 125 kez ihlal etti
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Birleşmiş Milletler, İsrail'in 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Lübnan hava sahasında toplam 418 saati aşan 125 ihlal tespit ettiğini açıkladı. BM sözcüsü, UNIFIL mevzileri yakınında gözetleme ve silahlı İHA'ların görüldüğünü, ayrıca güneyde kapsamlı askeri faaliyetler yürütüldüğünü bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Milletler, İsrail'in Lübnan hava sahasında son 4 günde toplam 125 ihlal tespit edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Haq, İsrail'in 30 Temmuz-2 Ağustos döneminde Lübnan hava sahasında 'toplam uçuş süresi 418 saati aşan 125 hava sahası ihlali kaydettiği'ni söyledi. BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) mevzilerinin yakınında veya üzerinde gözetleme ve silahlı insansız hava araçları (İHA) tespit edildiğini aktaran Haq, "Barış güçleri, ayrıca Lübnan'ın güneyinde önemli mühendislik çalışmaları ve aktif birlik hareketleri de dahil kapsamlı askeri faaliyetler olduğunu bildiriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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