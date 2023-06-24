BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Tunus'taki insan hakları ihlallerine endişeyle yaklaşıyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Tunus'ta ifade ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamaların artmasının endişe verici olduğunu belirtti. Türk ayrıca Tunus yönetimine 'mevcut gidişatını değiştirmesi' çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Tunus'un insan hakları alanında "gerilemesinden" duyduğu endişeyi dile getirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk, Tunus'ta ifade ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamaların artmasının endişe verici olduğunu belirtti.

Gazetecilerin işlerini özgürce yapmalarını engellemenin bağımsız medyanın kritik rolünü baltalayacağını ve toplumu olumsuz etkileyeceğini kaydeden Türk, "Bir zamanlar çokça umut vadeden Tunus'un gerileyerek son 10 yılda insan hakları alanında elde ettiği kazanımların çoğunu kaybettiğini görüyor olmamız endişe verici." ifadelerini kullandı.

Türk ayrıca Tunus yönetimine "mevcut gidişatını değiştirmesi" çağrısında bulunarak, Tunus'ta son üç ayda 6 gazetecinin gözaltına alınması, görevine son verilmesi ve suçlanmasına yönelik "muğlak ifadelerin" yer aldığı 5 kez kanun ya da kanun hükmümde kararname çıkarıldığını ifade etti.

Tunus'tan Türk'ün açıklamasına tepki

Tunus Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Türk'ün açıklamasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, BM Yüksek Komiserine "dikkatle ve tarafsızca araştırma yapması" çağrısı yapıldı.

Tunus'ta düşünce ve ifade özgürlüğünün anayasa metnince güvence altına alındığı kaydedilen açıklamada, Türk'ün atıfta bulunduğu gözaltıların "Tunus kanunlarına göre suç sayılan eylemlere dayandığı, düşünce ve ifade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi olmadığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca Tunus'un ortak çalıştığı taraflara, Tunus halkının irade ve tercihlerine saygı duyma, iç işlerine müdahale ve yargının gidişatını etkileme girişimlerinden kaçınma çağrısında bulunuldu.

Tunus'ta siyasi ve gazetecilere yönelik gözaltılar

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Muhalefet ise soruşturmayı siyasi olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.