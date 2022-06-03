BM İnsan Hakları Ukrayna Raporu: İşgalin başlangıcından itibaren 4 bin 169 sivil öldü - Haberler

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) dün Ukrayna'nın işgalinin başladığı 24 Şubat'tan itibaren gerçekleşen sivil kayıp raporunu duyurdu. Rapora göre, 4 bin 169 sivil hayatını kaybetti, 4 bin 982 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 2 bin 388'inin Donbas bölgesinden raporlandığı belirtildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırısının başladığı 24 Şubat ile 1 Haziran tarihleri arasında 4 bin 169 sivilin hayatını kaybetti, 4 bin 982 sivilin yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerden 1.580'inin erkek, 1.038'inin kadın, 99'unun kız çocuğu, 102'sinin erkek çocuk ve 67'sinin ise küçük çocuk olduğunu belirtti. OHCHR hayatını kaybeden 1.283'ünün cinsiyetinin tespit edilemediğini vurguladı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya