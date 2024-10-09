BM: Haiti'de 5,4 Milyon Kişi Gıda Güvensizliği ile Karşılaşmakta

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Haiti'de 5,4 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

BM Cenevre Ofisi, Haiti'de yaşanan insani krize ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Haiti nüfusunun neredeyse yarısı insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Bunların çoğu kadın ve çocuk. Ülkede 5,4 milyon kişi akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya" denildi.