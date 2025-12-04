BMGK heyeti Şam'da
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi heyeti, 14 yıl aradan sonra Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından başkent Şam'da kabul edildi.
BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi heyetinin, Suriye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi Çin, ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 15 ülkenin temsilcilerinden oluşan heyeti başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. BMGK heyeti, 14 yıl aradan sonra ilk kez Suriye'ye ziyarette bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya