BMGK heyeti Şam'da

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi heyetinin, Suriye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi Çin, ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 15 ülkenin temsilcilerinden oluşan heyeti başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. BMGK heyeti, 14 yıl aradan sonra ilk kez Suriye'ye ziyarette bulundu.