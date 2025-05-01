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BM Güvenlik Konseyi, Güney Sudan Misyonu'nun Görev Süresini Uzattı

BM Güvenlik Konseyi, Güney Sudan Misyonu'nun Görev Süresini Uzattı
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BM Güvenlik Konseyi, artan gerilim nedeniyle Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu'nun (UNMISS) görev süresini 9 Mayıs'a kadar uzattı. Oy birliğiyle kabul edilen karar, misyonun gerekli tüm araçları kullanmasına devam etme yetkisini teyit ediyor.

BM Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu'nun (UNMISS) görev süresini, ülkede artan gerilim nedeniyle 9 Mayıs'a kadar uzattı.

Uzatma kararı, üyelerin konuyu kapsamlı şekilde ele alabilmesine zaman tanımak amacıyla verildi. Dün oy birliğiyle kabul edilen 2778 sayılı karar, misyonun 30 Nisan'da sona eren görev süresinin ardından 'görevlerini yerine getirmek için gerekli tüm araçları kullanmaya devam etme' yetkisini teyit ediyor. UNMISS, ilk olarak 1996 (2011) sayılı kararla 9 Temmuz 2011'de bir yıllığına kurulmuş ve gerektiğinde uzatılması öngörülmüştü. Güvenlik Konseyi, Güney Sudan'daki durumun uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirlemesi üzerine misyon, o tarihten bu yana düzenli olarak yenileniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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