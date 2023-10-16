BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, su kıtlığının, küresel çapta yanıt verilmesi gereken bir sorun olduğunu söyledi. FAO'nun düzenlediği Dünya Gıda Günü etkinlikleri, suyun yaşamın ve gıdanın temeli olduğunu vurgulayarak başladı. Çü, suya erişimden yoksun olan insanların sayısına dikkat çekerek, suyun daha sorumlu bir şekilde tüketilmesi gerektiğini belirtti.

BM Gıda ve Tarım Örgütü, su kıtlığının küresel bir sorun olduğunu vurguladı

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, su kıtlığının, küresel çapta yanıt verilmesi gereken bir sorun olduğunu söyledi.

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşlarından FAO'da, 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinlikleri "Su hayattır, su gıdadır; Kimseyi geride bırakma" temasıyla başladı.

Etkinliğin açılışında düzenlenen törende bir konuşma yapan (FAO) Genel Direktörü Çü, suyun, yaşamın ve gıdanın temeli olduğunu vurgularken, buna karşın birçok küçük çiftçinin, yerli halkların, göçmenlerin de olduğu dünya nüfusunun 3'te 1'inin içme suyuna erişimden yoksun olduğuna dikkati çekti.

Çü, "İklim krizi, nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme ve ekonomik kalkınma, elimizdeki su kaynakları üzerinde sürekli baskı yaratıyor." dedi.

Dünyada mevcut suyun yüzde 70'inin tarımda kullanıldığını, bu nedenle tarım ve gıda sistemlerini dönüştürmek gerektiğini ifade eden Çü, herkese suyu daha sorumlu bir şekilde tüketme çağrısı yaptı.

Çü, "Su kıtlığı, küresel çapta yanıt verilmesi gereken bir sorundur." ifadesini kullandı.

Açılışa katılan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da gıda kıtlığı ile suya erişim arasında yakından bir bağ olduğunu dile getirerek, "Günümüzde suyun azlığı ya da yokluğu, yoksulluğun ve çatışmaların kökeninde daha fazla yer almaktadır. Aynı zamanda suyun bir barış ve refah aracı olarak sürdürülebilir kılınmasını kararlılıkla ve ustalıkla ele almak gerekiyor." diye konuştu.

Suya erişimin temel bir hak olduğunu belirten Mattarella, "Moskova'nın temmuz ayında tahıl anlaşmasından çekilme yönündeki talihsiz kararı, gıda açısından durumu kötüleştirmiştir. Yiyecek ve suyu çatışma aracına dönüştürmek suçtur." dedi.

Etkinliğe video mesaj gönderen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da "suyun yaşam olduğunu, çünkü hayatta kalmayı sağladığını" vurgulayarak, dünyanın pek çok yerinde temiz su yokluğu ya da kıtlığı nedeniyle çok sayıda insanın hastalıklarla boğuştuğunu veya hayatlarını kaybettiğini söyledi.

Papa, güvenli içilebilir suya erişimin, temel ve evrensel bir insan hakkı olduğunu ifade ederek, "Su hiçbir zaman bir meta, takas veya spekülasyon unsuru olarak görülmemelidir." dedi.

Bu arada, Dünya Gıda Günü vesilesiyle "Gıda için eylem, iklim için eylemi hızlandırıyor" temasıyla Dünya Gıda Forumu'nun da açılışı yapıldı. Su, iklim ve sürdürülebilir tarımsal gıda sistemleri için küresel eylem çağrısının yapılacağı ve bunun farklı konu başlıklarında gençlerin de katılımıyla ele alınacağı Dünya Gıda Forumu, 20 Ekim'e kadar FAO'da devam edecek.