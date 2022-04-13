BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna'da ateşkes şu an mümkün görünmüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Rusya- Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu.

"ATEŞKES ŞU AN İÇİN MÜMKÜN DEĞİL"

Guterres, Ukrayna'da ateşkesin şu anda mümkün görünmediğini ancak sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesi için yapılabilecek şeyler olduğunu belirtti. Guterres, Rusya'ya ve Ukrayna'ya güvenli tahliyeler için bir mekanizma oluşturulmasını teklif ettiklerini kaydetti.

"HERKESİN BİRLİK OLMASINI İSTİYORUM"