BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna'da ateşkes şu an mümkün görünmüyor
AA - Betül Yürük - Dünya
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili karamsar konuştu. Guterres, Ukrayna'da şu an ateşkesin mümkün görünmediğini söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Rusya- Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu.
"ATEŞKES ŞU AN İÇİN MÜMKÜN DEĞİL"
Guterres, Ukrayna'da ateşkesin şu anda mümkün görünmediğini ancak sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesi için yapılabilecek şeyler olduğunu belirtti. Guterres, Rusya'ya ve Ukrayna'ya güvenli tahliyeler için bir mekanizma oluşturulmasını teklif ettiklerini kaydetti.
"HERKESİN BİRLİK OLMASINI İSTİYORUM"Guterres, AA muhabirinin Batı'nın Ukrayna'ya, Çin'in ise Rusya'ya desteği ile dünyanın yeni bir Soğuk Savaş'a mı girdiği ve bu savaşın uluslararası düzeni nasıl şekillendireceği sorusu üzerine "Şu an herkesin muhtaçlara destek için birlik olmasını istiyorum, uluslararası düzeni ise sonra konuşacağız. Şu an dünyanın birçok yerinde çaresiz, yardıma muhtaç insanlar var ve onlar çok taraflılığın geleceğiyle ilgilenmiyor, gıda ve enerji krizinde finansal destek istiyor." ifadesini kullandı.
AA / Betül Yürük - Dünya