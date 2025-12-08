BM Genel Sekreteri Guterres: Geçiş sürecinin başarıyla tamamlanması için Suriyelilerle çalışmaya kararlıyız

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Geçiş sürecinin başarıyla tamamlanması için Suriyelilerle çalışmaya kararlıyız" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de yaşanan rejim değişikliğinin birinci yıl dönümünde yazılı bir açıklama yayımladı. Suriye halkının direncinden söz eden Guterres, "Bugün, Esad hükümetinin düşüşünün ve onlarca yıllık baskı sisteminin sona ermesinin üzerinden bir yıl geçti. Hayal bile edilemeyecek zorluklara rağmen umutlarını asla kaybetmeyen Suriye halkının direncine ve cesaretine saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

BM'nin geçiş sürecinin başarıyla tamamlanması için Suriyelilerle çalışmaya tam kararlı olduğunu belirten Guterres, "Geçen yıl, Suriyeliler kendi geçişlerini yönetme konusunda güçlendirildiğinde ve desteklendiğinde anlamlı değişimin mümkün olduğunu göstermiştir. Geçiş dönemi adalet mekanizmalarının kurulmasına yönelik çalışmalar sürerken, sivil katılımın genişletilmesi kapsayıcı ve hesap verebilir bir Suriye'nin temellerini atmaya yardımcı olacaktır. Uluslararası toplum, Suriye liderliğindeki ve Suriye'ye ait bu geçiş sürecinin arkasında kararlılıkla durmalıdır" açıklamasında bulundu.