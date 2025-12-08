Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres: Geçiş sürecinin başarıyla tamamlanması için Suriyelilerle çalışmaya kararlıyız

BM Genel Sekreteri Guterres: Geçiş sürecinin başarıyla tamamlanması için Suriyelilerle çalışmaya kararlıyız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki geçiş sürecinin başarıyla tamamlanması için Suriyelilerle çalışma kararlılığını vurguladı ve Suriye halkının direncine saygı duyduğunu ifade etti.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Geçiş sürecinin başarıyla tamamlanması için Suriyelilerle çalışmaya kararlıyız" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de yaşanan rejim değişikliğinin birinci yıl dönümünde yazılı bir açıklama yayımladı. Suriye halkının direncinden söz eden Guterres, "Bugün, Esad hükümetinin düşüşünün ve onlarca yıllık baskı sisteminin sona ermesinin üzerinden bir yıl geçti. Hayal bile edilemeyecek zorluklara rağmen umutlarını asla kaybetmeyen Suriye halkının direncine ve cesaretine saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

BM'nin geçiş sürecinin başarıyla tamamlanması için Suriyelilerle çalışmaya tam kararlı olduğunu belirten Guterres, "Geçen yıl, Suriyeliler kendi geçişlerini yönetme konusunda güçlendirildiğinde ve desteklendiğinde anlamlı değişimin mümkün olduğunu göstermiştir. Geçiş dönemi adalet mekanizmalarının kurulmasına yönelik çalışmalar sürerken, sivil katılımın genişletilmesi kapsayıcı ve hesap verebilir bir Suriye'nin temellerini atmaya yardımcı olacaktır. Uluslararası toplum, Suriye liderliğindeki ve Suriye'ye ait bu geçiş sürecinin arkasında kararlılıkla durmalıdır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu

İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Maalesef acı haber geldi
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var

Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti

İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı

Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı 11 mahalle karantinaya alındı
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler

Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini sahasında yendiler
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
Çin'deki safari parkında bakıcısına saldıran ayı dehşet saçtı

46 saniye sürdü, herkes dondu kaldı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü

Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu

Yengesine gelen mesajı görünce planı yaptı, buluşma yeri kana bulandı
ABD'de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü

Pitbull vahşeti! Dede ve 3 aylık torunu evinde parçalanarak öldü
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.