BM Genel Sekreteri Guterres'ten ramazan mesajı

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünya genelindeki çatışmalara dikkat çekerek barış ve dayanışma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İslam aleminin kutsal ayı ramazanın başlangıcı vesilesiyle görüntülü bir mesaj yayımladı. Mesajında ramazanın sadece bir ibadet ayı değil, aynı zamanda barış ve umut vizyonu olduğunu vurgulayan Guterres, "Dünya genelindeki Müslümanlar için kutsal ramazan ayı, kutsal bir tefekkür ve dua dönemidir. Ramazan aynı zamanda asil bir umut ve barış vizyonunu da temsil eder. Ancak insanlık ailesinin çok sayıda ferdi için bu vizyon ne yazık ki uzak kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Küresel çatışma bölgelerindeki insani krizlere değinen Guterres, "Afganistan'dan Yemen'e, Gazze'den Sudan'a ve ötesine kadar insanlar; çatışma, açlık, yerinden edilme, ayrımcılık ve daha fazlasının dehşetini yaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu ve bölünmüş zamanlardan geçildiğini belirten Guterres, uluslararası topluma seslenerek, "Bu zor ve bölünmüş zamanlarda, ramazanın kalıcı mesajına kulak verelim: Bölünmeleri aşmak için. Acı çekenlere yardım ve umut ulaştırmak için. Her bir insanın haklarını ve onurunu korumak için" dedi.

Guterres, kendi geleneğini de hatırlatarak, "Her yıl Müslüman bir topluluğa özel bir dayanışma ziyareti gerçekleştiriyor ve oruç tutuyorum. Her yıl ramazanın barış ve şefkat ruhundan cesaret alarak ayrılıyorum" açıklamasında bulundu.

Guterres mesajını, "Bu kutsal ayın, tüm insanlar için daha barışçıl, cömert ve adil bir dünya inşa etmek adına bizi birlik içinde çalışmaya teşvik etmesini diliyorum. Ramazanınız mübarek olsun" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı