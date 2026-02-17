Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten ramazan mesajı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten ramazan mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ramazan ayının başlangıcında dünya genelindeki çatışmalara dikkat çekerek barış ve umut vurgusu yaptı. Ramazanın sadece bir ibadet değil, aynı zamanda insani krizlere dikkat çekmek için bir fırsat olduğunu ifade etti.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünya genelindeki çatışmalara dikkat çekerek barış ve dayanışma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İslam aleminin kutsal ayı ramazanın başlangıcı vesilesiyle görüntülü bir mesaj yayımladı. Mesajında ramazanın sadece bir ibadet ayı değil, aynı zamanda barış ve umut vizyonu olduğunu vurgulayan Guterres, "Dünya genelindeki Müslümanlar için kutsal ramazan ayı, kutsal bir tefekkür ve dua dönemidir. Ramazan aynı zamanda asil bir umut ve barış vizyonunu da temsil eder. Ancak insanlık ailesinin çok sayıda ferdi için bu vizyon ne yazık ki uzak kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Küresel çatışma bölgelerindeki insani krizlere değinen Guterres, "Afganistan'dan Yemen'e, Gazze'den Sudan'a ve ötesine kadar insanlar; çatışma, açlık, yerinden edilme, ayrımcılık ve daha fazlasının dehşetini yaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu ve bölünmüş zamanlardan geçildiğini belirten Guterres, uluslararası topluma seslenerek, "Bu zor ve bölünmüş zamanlarda, ramazanın kalıcı mesajına kulak verelim: Bölünmeleri aşmak için. Acı çekenlere yardım ve umut ulaştırmak için. Her bir insanın haklarını ve onurunu korumak için" dedi.

Guterres, kendi geleneğini de hatırlatarak, "Her yıl Müslüman bir topluluğa özel bir dayanışma ziyareti gerçekleştiriyor ve oruç tutuyorum. Her yıl ramazanın barış ve şefkat ruhundan cesaret alarak ayrılıyorum" açıklamasında bulundu.

Guterres mesajını, "Bu kutsal ayın, tüm insanlar için daha barışçıl, cömert ve adil bir dünya inşa etmek adına bizi birlik içinde çalışmaya teşvik etmesini diliyorum. Ramazanınız mübarek olsun" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

Sabancı ailesi büyüyor: İki farklı ülkede düğün kararı
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı

Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

Sabancı ailesi büyüyor: İki farklı ülkede düğün kararı
Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı