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BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in UNRWA Yasa Tasarısına Tepki

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in UNRWA Yasa Tasarısına Tepki
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Parlamentosu'nun UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına derin endişe duyduğunu açıkladı ve durumu BM Genel Kurulu'na taşımayı planladığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Parlamentosu'nun UNRWA'nın ülkedeki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına tepki gösterdi. Guterres, bu gelişmeden derin endişe duyduğunu belirtti.

Guterres açıklamasında, UNRWA'nın Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında Filistinli mültecilere yardım sağlamada temel bir role sahip olduğunu vurguladı ve Ajansın alternatifinin olmadığını ifade etti. Yasaların uygulanmasının, Filistinli mülteciler için çok olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunan Guterres, İsrail'e BM Şartı, uluslararası hukuk ve insancıl hukuka uygun hareket etmesi çağrısı yaptı.

Guterres, İsrail Parlamentosunun bu kararının, İsrail-Filistin sorununda ve bölgedeki barış çabalarında olumsuz etki yaratabileceğine dikkati çekerek konuyu BM Genel Kurulu'na taşımayı planladığını belirtti. Kanada, Avustralya, Fransa, Almanya, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık, ortak yazılı açıklamada, UNRWA'nın İsrail'de faaliyetlerinin yasaklanmasını öngören ve İsrail Meclisi'nde (Knesset) görüşülecek yasa tasarısından ciddi endişe duyduklarını bildirdi.

'UNRWA HAYAT KURTARICI FAALİYETLER YÜRÜTÜYOR'

Açıklamada, "Bizler UNRWA'nın ayrıcalık ve dokunulmazlıklarının kaldırılmasını, İsrail devlet kurumları ve yetkilileri ile temasın yasaklanmasını, UNRWA'nın İsrail'de herhangi bir şekilde bulunmasının yasaklanmasını amaçlayan ve İsrail Meclisi tarafından değerlendirilecek yasa tasarısından duyduğumuz ciddi endişeyi ifade ediyoruz" denildi.

UNRWA'nın Gazze, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve tüm bölgedeki Filistinli mültecilere hayat kurtarıcı insani yardım ve temel hizmetler sağladığına işaret edilen açıklamada, UNRWA'nın çalışmaları olmaksızın bu tür yardım ve hizmetlerin sağlanmasının ciddi şekilde engelleneceği ve özellikle Gazze'nin kuzeyinde zaten kritik olan ve hızla kötüleşen insani durum üzerinde yıkıcı sonuçlar doğuracağı belirtildi.

AB'DEN TEPKİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden AB adına yapılan açıklamada, "Bu yasalar, UNRWA'nın Gazze'deki hayati operasyonlarını fiilen imkansız hale getirecek, UNRWA'nın işgal altındaki Batı Şeria'da sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler sağlamasını ciddi şekilde engelleyecek ve UNRWA'nın İsrail'deki diplomatik dokunulmazlıklarını iptal edecek geniş kapsamlı sonuçlara sahip olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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