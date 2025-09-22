Fransa, Filistin'i devlet olarak resmen tanıdı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM zirvesinde yaptığı açıklamada, Filistin'i devlet olarak resmen tanıdıklarını duyurdu.

FRANSA, FİLİSTİN'İ TANIDI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda tarihi anlar yaşandı. Daha önce Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron BM kürsüsünde kararını duyurdu. Macron, " Filistin'i devlet olarak resmen tanıyoruz." dedi.

MACRON: GAZZE'DE SAVAŞI DURDURMANIN ZAMANI GELDİ

Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuşan Macron, "Gazze'de savaşı durdurmanın zamanı geldi." dedi.

"ARTIK BEKLEYEMEYİZ"

Bu konuda "Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz." diyen Macron, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış inşa edilememesinin uluslararası toplumun "ortak sorumluluğunda" olduğunu vurguladı.

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE HİZMET EDECEK"

Öte yandan Hamas'ın elindeki esirlerin "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması çağrısını yineleyen Macron, "Artık hiçbir şey Gazze'deki savaşın devam etmesini haklı çıkaramaz. Aksine her şey savaşın şimdi hatta daha erken sona erdirilmesini gerektiriyor." şeklinde konuştu.

"Fransa'nın Orta Doğu'ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa'nın bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan ediyorum." ifadesini kullanan Macron, bu tanımanın "Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının İsrail'in haklarından bir şey eksiltmeyeceği" ve İsrail'in güvenliğine de hizmet edeceği değerlendirmesinde bulundu.

FRANSA'NIN FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIMA KARARI

Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Abbas'la telefonda görüştüğünü belirtmişti. Fransa Cumhurbaşkanı, Gazze de dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki son derece acil durum karşısında Abbas'a, Filistin Devleti'ni 22 Eylül'de ABD'nin New York eyaletinde tanıma niyetinde olduğunu söylediğini kaydetmişti.

Bunu bir barış planı kapsamında yapacağını dile getiren Macron, şöyle devam etmişti: "Filistin yönetimine taleplerimizi yineledim. Bu konuda Başkan Abbas, Filistin yönetimini yenilemek ve gelecekteki Filistin Devleti'nin istikrarını sağlamak için gerekli reformları uygulama konusundaki kararlığını bir kez daha dile getirdi."

Macron, Fransa'nın Filistin makamlarına bu yolda eşlik etmeye devam edeceğini vurgulayarak, bölgenin güvenliği ve istikrarı için verilen taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacaklarını kaydetmişti.

KANADA, İNGİLTERE VE PORTEKİZ DE FİLİSTİN'İ TANIMIŞTI

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKE SAYISI 152'YE ÇIKTI

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 152'ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin'i tanıyor. Birçok ülke de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu kapsamında Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA