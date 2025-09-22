Haberler

Fransa, Filistin'i devlet olarak resmen tanıdı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fransa, Filistin'i devlet olarak resmen tanıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fransa, Filistin'i devlet olarak resmen tanıdı
Haber Videosu

ABD'deki BM Genel Kurulu'nda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin'i devlet olarak resmen tanıdıklarını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM zirvesinde yaptığı açıklamada, Filistin'i devlet olarak resmen tanıdıklarını duyurdu.

FRANSA, FİLİSTİN'İ TANIDI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda tarihi anlar yaşandı. Daha önce Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron BM kürsüsünde kararını duyurdu. Macron, " Filistin'i devlet olarak resmen tanıyoruz." dedi.

MACRON: GAZZE'DE SAVAŞI DURDURMANIN ZAMANI GELDİ

Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuşan Macron, "Gazze'de savaşı durdurmanın zamanı geldi." dedi.

"ARTIK BEKLEYEMEYİZ"

Bu konuda "Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz." diyen Macron, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış inşa edilememesinin uluslararası toplumun "ortak sorumluluğunda" olduğunu vurguladı.

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE HİZMET EDECEK"

Öte yandan Hamas'ın elindeki esirlerin "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması çağrısını yineleyen Macron, "Artık hiçbir şey Gazze'deki savaşın devam etmesini haklı çıkaramaz. Aksine her şey savaşın şimdi hatta daha erken sona erdirilmesini gerektiriyor." şeklinde konuştu.

"Fransa'nın Orta Doğu'ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa'nın bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan ediyorum." ifadesini kullanan Macron, bu tanımanın "Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının İsrail'in haklarından bir şey eksiltmeyeceği" ve İsrail'in güvenliğine de hizmet edeceği değerlendirmesinde bulundu.

FRANSA'NIN FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIMA KARARI

Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Abbas'la telefonda görüştüğünü belirtmişti. Fransa Cumhurbaşkanı, Gazze de dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki son derece acil durum karşısında Abbas'a, Filistin Devleti'ni 22 Eylül'de ABD'nin New York eyaletinde tanıma niyetinde olduğunu söylediğini kaydetmişti.

Bunu bir barış planı kapsamında yapacağını dile getiren Macron, şöyle devam etmişti: "Filistin yönetimine taleplerimizi yineledim. Bu konuda Başkan Abbas, Filistin yönetimini yenilemek ve gelecekteki Filistin Devleti'nin istikrarını sağlamak için gerekli reformları uygulama konusundaki kararlığını bir kez daha dile getirdi."

Macron, Fransa'nın Filistin makamlarına bu yolda eşlik etmeye devam edeceğini vurgulayarak, bölgenin güvenliği ve istikrarı için verilen taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacaklarını kaydetmişti.

KANADA, İNGİLTERE VE PORTEKİZ DE FİLİSTİN'İ TANIMIŞTI

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKE SAYISI 152'YE ÇIKTI

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 152'ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin'i tanıyor. Birçok ülke de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu kapsamında Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Nereden nereye! Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı

Nereden nereye! Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

bravo şimdi güzel bir barış gücü oluşturup birleşmiş milletlerin amerikadan güçlü olduğunu gösterleim. Dünyanın en modern şehrini inşa edelim hadi bakalım.

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKutay Özmen:

Hadi bakalım sıra Almanya'da

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları5g82znc92j:

ALLAH ın izni ile İtsrail köşeye sıkışıyor sonu yakındır Zafer inananlarındır FİLİSTİN Devleti kuruluyor

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBakkal Market:

Tanıdınız da ne oldu bir vahşete sessiz kaldınız

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKral Cıplak:

aferin Macron darısı diğer gaflet uykusunda olan milletlere, jy yada gy her ne haltsan sen doğru ağlama duvarına yollan

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1.5 yıldır süren öksürüğünün nedeni kabak çekirdeğiymiş!

1.5 yıl boyunca öksürdü, nedeni herkesi şok etti
İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na tehdit: İzin verilmeyecek

Gazze'ye ilerleyen yardım filosuna İsrail'den tehdit
Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi iddiası

Yunus'tan Şampiyonlar Ligi iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.