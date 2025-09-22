Erdoğan'ın BM konferansında mikrofonu mu kapandı? İletişim Başkanlığı'ndan jet açıklama

BM Genel Kurulu'ndaki Filistin zirvesinde gündem yaratan bir an yaşandı. Kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma sert sözlerle tepki gösterirken bir anda ses gitti.

BM KÜRSÜSÜNDE ERDOĞAN'IN MİKROFONU MU KAPANDI?

Herkes olayın nedenini merak etti. Erdoğan'ın konuşmasının son 1 dakika 40 saniyesi duyulmadı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Açıklamada, konuşmacılara 5 dakika süre sınırı tanındığı, bu nedenle mikrofonun kapandığı, başka bir durum olmadığı belirtildi.

"HERKES İÇİN KONUŞMA SÜRESİ 5 DAKİKA İLE SINIRLI TUTULDU"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında düzenlenen "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" başlıklı Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ın usullerine göre, Devlet ve Hükümet Başkanlarının konuşmaları için 5 dakika, diğer konuşmacılar için ise 3 dakika süre öngörülmüştür.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması da bu çerçevede 5 dakikalık süreyle sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla, konuşma sırasında Cumhurbaşkanımızın konuşturulmaması ya da sözünün kesilmesi söz konusu değildir.

"MİKROFON OTOMATİK OLARAK KAPANDI"

Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, zaman zaman alkışlarla kesildiği için belirlenen süreyi aşmış; teknik düzen gereği mikrofon 5. dakikanın sonunda otomatik olarak kapanmıştır. Cumhurbaşkanımız konuşmasını kısa bir süre sonra tamamlamıştır. Benzer şekilde, Endonezya Cumhurbaşkanının konuşmasında da mikrofon aynı usule uygun şekilde kapanmıştır.

Türkiye, her platformda olduğu gibi BM Genel Kurulu'nda da en üst düzeyde temsil edilmekte, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaları küresel gündeme yön veren ve geniş yankı uyandıran mesajlar olarak takip edilmektedir."