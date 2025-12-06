BM Genel Kurulu, UNRWA'nın görev süresini 3 yıl daha uzattı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) görev süresine ilişkin oylama yapıldı. Oylamada, 151 ülke UNRWA'nın görev süresinin 3 yıl daha uzatılması için 'evet' oyu kullanırken, ABD ve İsrail'in de aralarında bulunduğu 10 ülke 'hayır' oyu verdi, 14 ülke de 'çekimser' kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya