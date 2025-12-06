Haberler

BM Genel Kurulu, UNRWA'nın görev süresini 3 yıl daha uzattı

BM Genel Kurulu, UNRWA'nın görev süresini 3 yıl daha uzattı
Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) görev süresini 3 yıl daha uzatarak 151 ülkenin 'evet' oyu vermesiyle önemli bir karar aldı. ABD, İsrail ve bazı ülkeler ise karşı çıkarken, 14 ülke çekimser kaldı.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurulu'nun, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın görev süresini 3 yıl daha uzattığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) görev süresine ilişkin oylama yapıldı. Oylamada, 151 ülke UNRWA'nın görev süresinin 3 yıl daha uzatılması için 'evet' oyu kullanırken, ABD ve İsrail'in de aralarında bulunduğu 10 ülke 'hayır' oyu verdi, 14 ülke de 'çekimser' kaldı.

