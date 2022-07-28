Blinken: Lavrov'a yaptığım çağrı Ukrayna için müzakere çağrısı değil

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken düzenlediği basın toplantısında, savaşın başlamasından bu yana ilk kez Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a görüşme çağrısı yaptığını belirterek olası görüşme için gündem konuları hakkında bilgi verdi. Görüşmenin Ukrayna ile ilgili bir müzakere içermediğini belirten Blinken, görüşmenin daha çok Tahıl Anlaşması ve tutuklu ABD'liler hakkında olacağının altını çizdi.

Blinken, Lavrov ile görüşmesine dair "Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in geçen hafta vardıkları tahıl ihracatına ilişkin geçici anlaşma konusunu da gündeme getireceğim. Bu anlaşmanın hızla Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden tekrar sevk edilmesine yol açacağını ve Rusya'nın bu gemilerin geçmesine izin verme sözünü yerine getireceğini umuyoruz" dedi. Blinken tahılın aylardır dünyanın odak noktası olduğunu belirterek "Bu anlaşma ileriye dönük olumlu bir adımı temsil ediyor" dedi.