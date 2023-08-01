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Bitlis'te çıkan çatışmada gri kategoride bulunan terörist etkisiz hale getirildi

Dünya Haberleri

Bitlis Hizan kırsalında jandarma kuvvetleri, teröristlerle sıcak temas kurdu. Çıkan çatışmada 4 askerimizin şehit edildiği eylemlerin sorumlularından olan ve gri kategoride yer alan Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç isimli terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 askerimizin şehit edildiği saldırının sorumlularından olan ve gri kategoride yer alan 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. 4 jandarmamızın şehit, 2 jandarmamızın yaralandığı eylemlere katılan ve gri kategoride yer alan 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Jandarma komandolarımızın ısrarlı ve kararlı takipleri sonucunda bugün Bitlis Hizan kırsalında teröristlerle yeniden sıcak temas kuruldu. Çıkan çatışmada Bakanlığımız Terörden Arananlar listesinde gri kategoride bulunan Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç isimli terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bitlis'te çıkan çatışmada gri kategoride bulunan terörist etkisiz hale getirildi

Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 Jandarmamızın şehit edildiği, 2 Jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum."

Bitlis'te çıkan çatışmada gri kategoride bulunan terörist etkisiz hale getirildi

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

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Yorumlar (2)

Metin Yalcin:

Bunların içinde kadına benzeyen kadın hiç olmaz mı, hepsi Meksikalı at hırsızı suratlı ..

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Demir Acer :

bir uyuz essek daha eksilmis guzel haber

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