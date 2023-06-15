Bitlis Adilcevaz'da Hacı Adayları İçin Uğurlama Programı Düzenlendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi. Kurada isimleri çıkan hacı adayları için Şerefiye Camii'nde uğurlama programı düzenlendi. Burada konuşan İlçe Müftüsü Erkan Karaca, 'Yıllardır isimlerini yazdıran 40 hacı adayını bugün gururla kutsal topraklar gönderiyoruz' dedi. Uğurlama programına Kaymakam İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS