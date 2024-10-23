Üye Girişi
Haberler

Birmingham Havalimanı Şüpheli Araç Nedeniyle Kapatıldı

Birmingham Havalimanı Şüpheli Araç Nedeniyle Kapatıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birmingham Havalimanı, bölgede yapılan şüpheli bir araç ihbarı nedeniyle tahliye edildi ve tüm uçuşlar askıya alındı. Yolcuların güvenliği için alınan önlemler kapsamında havalimanına gelinmemesi gerektiği bildirildi.

BİRMİNGHAM Havalimanı şüpheli bir araç ihbarı nedeniyle uçuşları askıya aldı.

Birleşik Krallık'taki Birmingham Havalimanı yetkilileri, bölgedeki şüpheli bir araç nedeniyle havalimanının kapatıldığını ve uçuşların askıya alındığını belirtti. Açıklamada, "Şüpheli bir araç ihbarı üzerine Birmingham Havalimanı şu anda tahliye edilmektedir. Bu, yolcuların ve personelin güvenliğini sağlamak için alınan bir tedbirdir. Havalimanı operasyonları şu anda etkilenmiş durumda ve yolcular şu anda havalimanına gelmemelidir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Birmingham Havalimanı Birmingham Acil Durum Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Dünya

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya paylaştı! İşte TUSAŞ'taki saldırıya ilişkin son durum raporu
TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

Hain saldırı sonrası sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bugün dizi yayınlanacak mı, diziler ertelendi mi 23 Ekim Çarşamba? Erişim engeli ne zaman kalkacak? Sosyal medya çöktü mü 23 Ekim Çarşamba? YouTube neden açılmıyor? 23 Ekim YouTube çöktü mü? İnternet çöktü mü? 23 Ekim Turkcell, Türk Telekom internet neden çekmiyor, çöktü mü? Twitter çöktü mü, ? 23 Ekim Çarşamba Twitter kapandı mı, neden açılmıyor? TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi? Twitter (X) çöktü mü? 23 Ekim Twitter'a ne oldu, neden girilmiyor? Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 23 Ekim Facebook'a neden girilmiyor? Instagram ne zaman düzelecek 23 Ekim Çarşamba (BANT DARALTILDI MI)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.