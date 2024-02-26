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Birçok komplo teorisinin başrolündeydi! "Baron" lakaplı Jacob Rothschild, 87 yaşında öldü

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Rothschild ailesinin dördüncü kuşak lideri olan "Baron" lakaplı Jacob Rothschild 87 yaşında hayatını kaybetti. 19'uncu yüzyılın Yahudi aleyhtarı karikatürlerinden koronavirüs salgınına birçok komplo teorisinin başrolünde yer alan Rothschild ailesinden yapılan açıklamada Jacob Rothschild'in Yahudi geleneklerine uygun olarak defnedileceği ifade edildi.

Bugüne kadar sayısız haber ve komplo teorisine konu olan Rothschild ailesinin dördüncü kuşak lideri Lord Jacob Rothschild, 87 yaşında öldü.

"BARON" OLARAK TANINIYORDU

Rothschildler, dünyayı yöneten beş aileden biri olarak lanse ediliyordu. Ailesi, yaptığı açıklamayla ünlü banker Jacob Rothschild'in öldüğünü duyurdu. İngiltere'nin resmi haber ajansına açıklama gönderen aile, 'Baron' olarak tanınan Jacob Rothschild'in Yahudi geleneklerine uygun olarak defnedileceğini bildirdi.

Birçok komplo teorisinin başrolündeydi! 'Baron' lakaplı Jacob Rothschild, 87 yaşında öldü

KORONA SALGINI DAHİL BİRÇOK KOMPLO TEORİSİNİN BAŞROLÜNDE

Kariyerine 1963 yılında Aileye ait NM Rothschid ve Oğulları bankasında başlayan Jacob Rothschild, birçok vakıf ve galerinin de yöneticiliğini yaptı. Rothschild' ailesi, 19'uncu yüzyılın Yahudi aleyhtarı karikatürlerinden koronavirüs salgınına birçok komplo teorisinin başrolünde. Almanya Frankfurtlu ailenin beş çocuğu, bundan 200 yıl önce Avrupa'nın çeşitli şehirlerine dağıldı. İlerleyen yıllarda Rothschild aile üyeleri, yükselen bankacılık sektörünün yüzü haline geldi.

Birçok komplo teorisinin başrolündeydi! 'Baron' lakaplı Jacob Rothschild, 87 yaşında öldü

"DÜNYADA NE OLACAĞINI HERKESTEN ÖNCE BİLİYORLAR"

19'uncu yüzyıldan kalma bir yayın, kurucu Mayer Amschel Rothschild'i yönetici sınıfları akrobat topları gibi hareket ettiren, aşırı kilolu ve kancalı burunlu, güçlü bir adam olarak tasvir ediyordu. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Rothschild adı daha sonra seçkinlerin mutlak gücünü kınamak için bir 'sembol' ve 'belirli bir isim' haline geldi. Digital çağda ise dünyanın dört bir yanından internet kullanıcıları, ailenin yakında dünyada ne olacağını sıradan insanlardan önce bildiği konusunda durmadan kanıtlar öne sürüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

faruk merttürk:

Tarikatlerin başı sağolsun.

3
1
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Kralçıplak:

Ateşi bol olsun

3
0
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Mahoni:

Ateşi bol olsun cehenneme yakıt olsun

0
0
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Fakır:

ateş bol olsun

0
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