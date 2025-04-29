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Binyamin Netanyahu'nun konvoyu kaza yaptı!

Binyamin Netanyahu'nun konvoyu kaza yaptı!
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İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyu kaza yaptı. Konvoydaki bir aracın 17 yaşındaki motosikletli sürücüye çarptığı belirtilirken, sürücünün hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyu kaza yaptı. Konvoydaki bir aracın 17 yaşındaki motosikletli sürücüye çarptığı belirtilirken, sürücünün hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Binyamin Netanyahu'nun konvoyu kaza yaptı!

NETANYAHU ARAÇTA YOKTU

Netanyahu'ya yakın kaynaklardan gelen bilgiye göre ise Netanyahu'nun o sırada araç içerisinde olmadığını bildirdi.

Haberler.com / Sergen Taban - Dünya
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