Bill Gates, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i kabul etti. Görüşmede çocuk felciyle mücadele, cinsiyet eşitliği ve beslenme gibi konular ele alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i kabul etti.

Radio Pakistan'daki habere göre, Kakar ile Gates'in görüşmesinde Pakistan'ın çocuk felciyle mücadelesi, cinsiyet eşitliği ve beslenme gibi konular ele alındı.

Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eş başkanlığını da yürüten Gates, çocuk felcinin ortadan kaldırılmasının en önemli öncelikleri olduğunu belirtti.

Gates, çocuk felcinin Afganistan'dan sınır ötesi bulaşımının durdurulmasının ve Hayber Pahtunhva eyaletinin güneyinde aşılama kampanyalarının sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Başbakan Kakar ise Ulusal Çocuk Felciyle Mücadele Gücü'nün ülkedeki tüm çocuklara rutin aşılamayı ve diğer temel sağlık hizmetlerini ulaştırmada kararlı olduğunu ifade etti.