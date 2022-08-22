Bilincini kaybetti! Metro istasyonundaki saldırgan yolcuyu taşla öldüresiye dövdü

New York'ta gerçekleşen olayda 64 yaşındaki Dar, hafta sonu işten eve dönerken Brooklyn metrosunda acımasız bir saldırıya uğradı. İddiaya göre şüpheli, metro raylarına atlayarak bir taş buldu. Ardından zanlı, Dar'ı bilincini kaybedene kadar taşla dövdü.

"KAFASINA TAŞLA VURDU"

Bunun üzerine çevredekiler harekete geçerek olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Polislerin bölgeye gelmesiylegüvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde, kimliği belirsiz şüphelinin kurban turnikelere yaklaşmaya çalışırken Dar'ı platforma ittiği görüldü. Zanlı daha sonra Dar'ı defalarca taşla kafasına vurarak bilincini kaybetmesine neden oldu. Yaşananların üzerine saldırgan istasyondan kaçarken görüntülendi ve polisler hala onu bulmaya çalıştıklarını söyledi.

"KORKUYORUM"

Taşla öldüresiye dövülen Dar, yaşadıklarıyla ilgili şu şekilde konuştu. Dar, "New York'ta hayatımda ilk kez oluyor, ama şimdi korkuyorum. Bu yerle ilgili herhangi bir sorunum yok. Beni korkutuyorlar" dedi. Dar, kafa travması nedeniyle tedavi gördüğü Maimonides Tıp Merkezi'ne götürüldü ve daha sonra serbest bırakıldı.