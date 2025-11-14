Haberler

Bilim İnsanları Bağımlılık Yapmayan Doğal Ağrı Kesici Mekanizma Keşfetti

Bilim İnsanları Bağımlılık Yapmayan Doğal Ağrı Kesici Mekanizma Keşfetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Leeds Üniversitesi öncülüğündeki araştırma, insan vücudunun bağımlılık riski taşımayan doğal bir ağrı bloke etme sistemine sahip olduğunu ortaya koydu. Yeni peptitler, ağrıyı etkili bir şekilde kontrol edebilme potansiyeli taşıyor.

BİLİM insanlarının, bağımlılık yapmayan, doğal ağrı kesme mekanizması keşfettiği bildirildi.

Leeds Üniversitesi liderliğinde yürütülen yeni bir çalışma, insan vücudunun kendi içinde 'opioid' benzeri ancak bağımlılık riski taşımayan bir ağrı bloke etme sistemi taşıdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre vücut, 'benzodiazepin' benzeri doğal peptitler üreterek belirli sinir uçlarındaki ağrı sinyallerini azaltabiliyor. Bu peptitler omurilik gangliyonlarında ortaya çıkıyor ve yalnızca çevresel sinir sisteminde etkili oldukları için uyku hali, bilinç bulanıklığı veya bağımlılık gibi 'opioidlerde' görülen yan etkilere yol açmıyor.

Çalışmayı yöneten Leeds Üniversitesi'nden Prof. Nikita Gamper, mevcut ağrı kesicilerin sınırlı olduğunu belirterek, "Opioidler hala en güçlü ağrı kesiciler fakat bağımlılık açısından en risklileri. Daha iyisine ihtiyaç var" dedi.

Leeds Üniversitesi'nde ağrı tedavisi uzmanı Dr. Ganesan Baranidharan ise kronik ağrının sağlık hizmetlerinin en büyük sorunlarından biri olduğunu söyleyerek, "Uzun süreli opioid ve sinir ilaçları ciddi yan etkiler yaratabiliyor. Bu araştırma yeni ve güvenli bir tedavi kapısı açabilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Gamper ve ekibinin, bu konudaki çalışmalarını ilerletmek için 3,5 milyon sterlinlik yeni bir fon aldığı kaydedildi. Beş yıl sürecek yeni projede nöropatik ağrı biyolojik işaretleyicileri incelenecek ve bu doğal peptit mekanizması temel alınarak yeni tedavi yöntemleri geliştirilecek.

Araştırma, Leeds Üniversitesi, Çin'deki Hebei Tıp Üniversitesi ve Cincinnati Üniversitesi'nin ortak çalışmasıyla yapıldı. Çalışmanın ortak yazarı Prof. Xiaona Du, "Aynı sonuca ulaştığımızı gördüğümüzde bunun peşinden gitmemiz gerektiğini anladık" açıklamasında bulundu.

Bu keşfin, vücudun kendi sinir sisteminde saklı olan doğal bir ağrı kontrol mekanizmasını ortaya çıkardığı vurgulandı. Bulgular doğrulanır ve klinik uygulamalara dönüşürse, gelecekte 'opioidlerin' yerini alabilecek güvenli ve bağımlılık yapmayan yeni ağrı tedavilerinin geliştirilebileceği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Bir kentimize lapa lapa kar yağdı
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti

Ünlü oyuncu beyzbol sopasıyla çalışanını darbetti
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Şehit babasını oyuncağına sarılarak bekledi

Yürek yakan kare! Şehit babasını böyle bekledi
Muazzez Abacı'nın mal varlığı konuşulurken yakın dostundan açıklama

Muazzez Abacı'nın mirası ne kadar? Gerçek canlı yayında ortaya çıktı
Kağıthane'deki patlamada yeni görüntüler! Yaralanan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı

Patlamada yeni görüntüler! Yaralı kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.