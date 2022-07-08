Biden yine tüm dünyanın diline düştü! Bu kez prompter vakasıyla alay konusu

Daha önce havayla el sıkışması, bisikletten düşmesi ve çeşitli gaflarıyla sık sık gündeme gelen79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, bu kez prompter vakasıyla sosyal medyada alay konusu oldu.

KOMUTLARI DA OKUDU

ABD gündeminde geniş yer bulan kadınların kürtaja erişimi ve kadın-doğum sağlığı konusunda canlı yayında açıklamalarda bulunan Biden, prompterda yazanları okurken "Satırı tekrarla" ve "Alıntıyı sonlandır" gibi komutları da okudu.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Canlı yayında gerçekleşen olay, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına geldi. Söz konusu olayda Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in bakışlarındaki değişim de dikkat çekti.