Biden, Şiddet İçermeyen Uyuşturucu Suçlarından Hüküm Giyen 2.500 Kişinin Cezasını Hafifletti

ABD Başkanı Joe Biden, şiddet içermeyen uyuşturucu suçlarından hüküm giyen yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezasını hafiflettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, görevdeki son günlerini 'ek ceza indirimi ve afları gözden geçirmeye devam etmek' için kullanacağını belirtti. Vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affettiği için tepki çeken Biden, şiddet içermeyen uyuşturucu suçlarından hüküm giyen yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezasını hafiflettiğini duyurdu.