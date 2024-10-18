Biden İran bombasını patlattı: İsrail'in ne zaman ve nasıl vuracağını biliyorum

Tüm dünyanın gözü kulağı günlerdir Ortadoğu'da. İran'ın balistik füze saldırısının ardından İsrail'in nasıl bir misilleme yapacağı tüm odakları bölgeye çevirdi. Bugün ABD Başkanı Biden yaptığı açıklama ile İsrail'in misillemesinin nasıl ve ne zaman olacağını bildiğini duyurdu.

BIDEN: BİLİYORUM AMA SÖYLEMEYECEĞİM

CNN Türk ABD temsilcisi Yunus Paksoy'un aktardığını göre, ABD Başkanı Biden, İsrail'in misillemesi ile ilgili tüm gerçekleri biliyor. Başkan Biden bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İsrail'in İran'ı ne zaman ve nasıl vuracağını biliyorum" dedi. Yaşanan bu gelişme İsrail'in İran'a yapacağı saldırıyla ilgili tüm detayların belirlendiği ve İsrail'in bunu ABD ile paylaştığı şeklinde yorumlandı.