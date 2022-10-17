Biden'ın 'İran'daki uyanış uzun süre susturulamaz' çıkışına Reisi'den çok sert tepki: ABD Başkanı kaos ve terörü kışkırtıyor

İran'dan Mahsa Emini'nin ahlak polisince öldürülmesine tepki olarak başlayan protestolar 31. gününde devam ederken, ABD ile İran adeta birbirine girdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın "İran'daki uyanış uzun süre susturulamaz" sözlerine sert tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "ABD Başkanı yaptığı açıklamalarla diğer ülkelerde kaos ve terörü kışkırtıyor. "Büyük şeytan'ın İran aleyhinde yürüttüğü algı başarısız olacak ve hedeflerine ulaşamayacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesiyle İran'da başlayan protestolar için " İran, temel haklarını kullanan kendi vatandaşlarına yönelik şiddete son vermeli. Çok uzun zamandır dış politika yapıyorum. İran'da yaşanan uyanış beni sersemletti. Mahsa Emini'nin ölümü bir uyanışa yol açtı ve bunun uzun süre susturulabileceğini düşünmüyorum" diye konuşmuştu.

REISI'DEN BIDEN'IN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Biden'ın yaptığı açıklamalara sert tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "ABD Başkanı yaptığı açıklamalarla diğer ülkelerde kaos ve terörü kışkırtıyor" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ŞEYTANIN İCRAATLARINDAN BAZILARI"

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Reisi, "büyük şeytan" olarak nitelendirdiği ABD'nin İran'daki gösterilere destek verdiğini öne sürerek "Filistin'i işgal eden Siyonist İsrail rejiminin 70 yıldan fazladır ABD tarafından desteklenmesi ve yine Afganistan'ın ABD tarafından işgali bu büyük şeytanın icraatlarından bazılarıdır" diye konuştu.

"İRAN ALEYHİNDE YÜRÜTÜLEN ALGI BAŞARISIZ OLACAK"

ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü operasyon ve saldırıları iyi bildiklerini kaydeden Reisi, İran aleyhinde yürütülen algının başarısız olacağını ve hedeflerine ulaşamayacaklarını söyledi.