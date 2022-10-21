Biden bu sefer de yaptıklarıyla "yok artık" dedirtti! Kürsüde arkasına dönüp boşlukla konuştu

ABD Başkanı Biden, yaptıkları ile neredeyse her gün gündem oluyor. Biden bir gün kürsüden nasıl ineceğini şaşırıyor, bir gün karşısında olmayan bir kişi ile tokalaşmaya kalkışıyor. Son olarak bir köprü açılışına katılan Biden, arkasındaki boşluğa dönerek konuşma yaptı. O anlar şaşkınlıkla seyredildi.

79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, sık sık kameralar karşısında sergilediği hareketler ve gaflarla gündeme geliyor. Hatta yaptıkları ile Amerikan başkanının sağlık durumunun iyi olup olmadığı da sorgulanıyor. Son olarak ise Biden'ın kürsüde yaptıkları görenleri hayrete düşürdü.

BOŞLUKLA KONUŞTU

9 ay önce yıkılan Pensilvanya Fern Hollow Köprüsü'nün tamiratının bitmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, köprü açılışında bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşması bittikten sonra bir anda arkasına dönen Biden, bir süre boşlukla sohbet etti. Daha sonra ise kendi etrafında bir tur dönerek kürsüde duraksayan Biden, kürsüden inerken de yolu şaşırır gibi oldu ama doğru yolu buldu.

BIDEN DAHA ÖNCE DE OĞLUNUN ÖLÜM NEDENİNİ UNUTTU

ABD Başkanı Joe Biden, Colorado eyaletindeki Vail'de yaptığı bir konuşmada da yanlışlıkla oğlu Beau'nun ''Irak'ta hayatını kaybettiğini'' dile getirdi. Biden, konuşmasında "Bunu bir erkek babası olarak söylüyorum, kayda değer bir hizmet madalyası olan Bronz Yıldız'ı kazandı ve Irak'ta hayatını kaybetti" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Biden'ın oğlu Beau'nun kanserden öldüğü biliniyor.

BİRÇOK DEFA GAF YAPTI

Biden, katıldığı açlık konulu konferanstaki konuşmasında geçen aylarda trafik kazasında hayatını kaybeden Indiana Kongre Üyesi Jackie Walorski'yi aramıştı. Ayrıca Biden daha önceki konuşmalarında da birçok defa kürsüden nasıl ineceğini şaşırmıştı.