Biden'dan savaşın seyrini değiştirecek hamle! Sovyet yapımı tanklar devreye giriyor

Bir ayı aşkın süredir devam eden Rusya- Ukrayna savaşında, bir yanda barış için müzakereler sürerken, diğer yandan ise stratejik hamleler yapılıyor. Ukrayna'nın yanındaki müttefik devletler arasında yer alan ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi.

BİDEN'DEN 'SOVYET TANKLARI' HAMLESİ

New York Times gazetesi, bazı üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde gazeteye konuşan ABD'li yetkilinin, Biden yönetiminin müttefiklere "Sovyet yapımı tanklarınızı Ukrayna'ya gönderin" çağrısında bulunduğunu aktardı. Sovyet yapımı tankların tercih edilmesinin sebebi olarak Ukrayna ordusunun bu araçları nasıl kullanmayı bildiği ve adaptasyon sürecinin kolay olması gösterildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de bir süre önce bu yönde bir açıklama yapmıştı.

TANKLAR KISA SÜREDE UKRAYNA'YA VERİLECEK

ABD'li yetkili, kısa bir süre içinde Sovyet yapımı tankların bölgeye ulaşacağını söyledi. Böylelikle ABD ilk kez savaşta tankların teslimi konusunda yardımcı olurken, yetkililer tankların kısa bir süre içinde Ukrayna'ya verileceğini belirtti. Kaç tankın gönderileceğinin henüz bilinmediği belirtilirken bu tanklar sayesinde Donbas'taki Rus hedeflerinin uzun menzilli füzelerle vurulabileceği kaydedildi.

SAVAŞTA YENİ BİR SAYFA AÇILABİLİR

Yapılan bu hamle sonrası savaşın gidişatında önemli bir değişikliğin yaşanabileceğini belirten uzmanlar, "Tankların ulaşması savaşta yeni sayfanın açılmasına sebep olabilir. 5 haftadır devam eden savaşta Rus güçleri Ukrayna şehirlerini ve noktalarını havadan vuruyordu" yorumunu yaptı. Rusya, bu hafta yapılan açıklamada Ukrayna'nın doğusuna odaklandıklarını da belirtmişti.

NATO'DAN TANK VE UÇAK İSTEMİŞTİ

Ukrayna lideri Zelenski, Pazar günü NATO müttefiklerinden tank ve uçak istemiş fakat NATO'nun yavaş hareket ettiğinden şikayet etmişti. Biden'ın geçen hafta Polonya'da Ukraynalı yetkililerle görüşmesinden sonra ise tank talebinde bulunmuştu. Öte yandan henüz Batı ülkelerinden tank ve jet alamayan Ukrayna, savaşta Rusya'dan en az 161 tankı ele geçirdi.