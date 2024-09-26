Biden gitmeden son jestini yaptı: ABD'den İsrail katliamlarına bir destek daha

ABD kamuoyunun tepkisine rağmen İsrail'e koşulsuz desteğini sürdürüyor. İsrail'e son 1 yılda Gazze'deki katliam için milyarlarca dolarlık silah ve mühimmat yardımında bulunan ABD'nin yeni bir askeri paket için harekete geçtiği öğrenildi. Başkan Biden, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, " Gazze'deki acıları sonlandırma ve bu savaşı bitirme zamanı gelmiştir" açıklamasında bulunmuştu. Bu konuşmanın üzerinden 24 saat geçmeden ABD ile İsrail arasında imzalanan yeni askeri paket bir kez daha ABD'nin Gazze konusundaki ikircikli tavrını gözler önüne sermiş oldu.

İSRAİL, ABD'DEN 8,7 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ YARDIM PAKETİ ALACAK

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir'in, bugün Washington'da, Tel Aviv'in 8,7 milyar dolar değerindeki Amerikan savaş yardım paketini alması için bir anlaşma imzaladığı belirtildi. Açıklamada, yardımın 3,5 milyar dolarının hayati önem taşıyan savaş malzemelerinin satın alınmasını, 5,2 milyar dolarının ise hava savunma sistemlerini finanse etmeyi içerdiği aktarıldı. Bakanlığın açıklamasında, anlaşmaya göre, söz konusu miktarın ve ekipmanların yakın bir zamanda teslim edileceği belirtildi.