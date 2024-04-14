Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz

Axios isimli ABD merkezli medya kuruluşu, Beyaz Saray'dan üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyardığını aktardı.

BIDEN OLAYLARIN BÜYÜMESİNİ İSTEMİYOR

Biden'ın Netanyahu'ya İran'a karşı saldırı yapma uyarısında bulunduğunu söylerken, Biden'ın olayların büyümesini istemediği de kaydedildi. Biden'ın Netanyahu'ya İsrail, ABD ve bölgedeki diğer ülkelerin ortak savunma çabaları sayesinde İran'ın saldırılarının başarısızlıkla sonuçlandığını söylediği ve Netanyahu'ya, "Bir zafer kazandın. Bu zaferi al" dediği belirtildi.

İRAN'IN İSRAİL'E DÜZENLEDİĞİ SALDIRIYI KINADI

ABD Başkanı Biden, kamuoyuna yaptığı açıklamada ise İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıyı kınadığını belirtti. Biden yaptığı açıklamada, "Yarın, İran'ın küstah saldırısına karşı birleşik bir diplomatik tepki koordine etmek üzere G7 liderleri arkadaşlarımı bir araya getireceğim" dedi.

"OLASI BİR KARŞI SALDIRIDA ABD YER ALMAYACAK"

Kaynaklar ayrıca Biden'ın Netanyahu'ya, İsrail'in İran'a olası bir karşı saldırısında ABD'nin yer almayacağını söylediğini ve Netanyahu'nun da "anladım" diye yanıt verdiğini açıkladı.