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Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'deki ateşkese ilişkin kameraların karşısına geçtiği sırada dikkat çeken anlar yaşandı. Bir gazetecinin 'Ateşkes senin mi yoksa Trump sayesinde mi gerçekleşti?' sorusunu duyan Biden, kürsüye geri dönerek 'Bu şaka mı?' yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşmasının sağlanması sonrası kameraların karşısına geçtiği sırada dikkat çeken anlar yaşandı.

"BU ŞAKA MI?"

Biden konuşmasının bitmesinin ardından kürsünden ayrılırken bir gazeteci "Ateşkes senin mi yoksa Trump sayesinde mi gerçekleşti?" diye sordu.

Kürsüden ayrılmak üzere olan soruyu duymasının ardından kameralara yüzünü dönerek "Bu şaka mı?" yanıtı verdi.

BİDEN NE DEDİ?

Joe Biden, Hamas ve İsrail'in esir takası anlaşmasını imzalaması sonrası yaptığı açıklamalarda "İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca "Özellikle kadınlar, gençler ve çocuklar serbest bırakılacak. Gazzeli sığınmacılar da evlerine dönebiliyor olacak. İnsani yardımların Gazze'ye ulaşması sağlanacak. Ateşkesin savaşın bitirilmesi yolunda atılan ilk adım olduğu söylenebilir" diye konuştu.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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