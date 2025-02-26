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Beyaz Saray Trump'ın elindeki morluğa açıklık getirdi

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ABD Başkanı Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi esnasında elinde görülen morluk dikkat çekti. Beyaz Saray konuya açıklık getirerek, "Başkan Trump'ın elinde morluklar var çünkü sürekli çalışıyor ve her gün yüzlerce kişiyle el sıkışıyor. O bir halk adamı ve bunu her gün kanıtlıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesi esnasında sağ elinin üzerinde görülen büyük morluk dikkat çekti. Sosyal medyada tartışma konusu haline gelen morlukla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

"HER GÜN YÜZLERCE KİŞİYLE EL SIKIŞIYOR"

The Sun'ın haberine göre; yeni atanan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Trump'ın elinde morluklar var çünkü sürekli çalışıyor ve her gün yüzlerce kişiyle el sıkışıyor. O bir halk adamı ve bunu her gün kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ: UKRAYNA

İki lider, Ukrayna konusundaki görüşmeler için Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider, anlaşmazlıklara rağmen samimi bir karşılaşma yaşadı. Ayrıca, 2017'de Brüksel'de yaptıkları 29 saniyelik el sıkışma, o dönem dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Beyaz Saray Trump'ın elindeki morluğa açıklık getirdi
Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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