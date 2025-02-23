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Beyaz Saray: Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bu hafta bitirebilir

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için bu hafta bir anlaşma sağlayabileceğini söyledi. Leavitt, Başkan Trump'ın savaşı bitirmek konusunda "kendinden emin" olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'nın dönüşünde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"BU HAFTA SAVAŞIN BİTMESİNE YÖNELİK BİR ANLAŞMAYA VARILABİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Rusya ve Ukrayna taraflarıyla savaşın son bulmasına yönelik müzakereleri sürdürmeye odaklı olduklarını belirten Leavitt, bu hafta içinde savaşın bitmesine yönelik bir anlaşmaya varılabileceğini dile getirdi. Başkan Trump'ın savaşı bitirmek konusunda "kendinden emin" olduğunu ifade eden Leavitt, olası anlaşmanın ABD'nin "harcamalarını telafi edebileceğini" söyledi.

Beyaz Saray: Trump, bu hafta Rusya-Ukrayna savaşını bitirebilirBeyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

TRUMP'IN KIYMETLİ MADEN TEKLİFİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kıymetli maden anlaşmasını ülkesiyle yakın zamanda imzalayacağına inandığını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti. Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

Beyaz Saray: Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bu hafta bitirebilir
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSokak Komandosu:

Amerika'ya güvenir sen böyle olur pirince giderken bulgurdan olursun

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