Beyaz Saray, İsrail'de görev yapan 'elit' askerlerini deşifre etti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dünyadan tepkiler sürerken ABD, İsrail'de görev yapan özel askerlerini yanlışlıkla ifşa etti. Beyaz Saray, paylaştığı Biden fotoğrafında kimliği gizli tutulan ABD'nin elit askerlerini deşifre etti. Paylaşım yaklaşık bir saat yayında kaldı, bir Beyaz Saray sözcüsü "Dikkatimizi çeker çekmez fotoğrafı hemen sildik" dedi.

İsrail ablukaya aldığı Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail'in 1500'den fazlası çocuk 4 bine yakın sivili katletmesine koşulsuz destek veren ABD ise Beyaz Saray'ın imza attığı skandal ile çalkalanıyor.

Biden'in İsrail ziyaretinde görüştüğü İsrail'in Hamas tarafından alınan rehineleri bulup kurtarmasına yardım etmek için çalışan ABD'li elit askerin kimliklerini yanlışlıkla deşifre etti.

İsrail'e yardımcı olan AB'nin elit askerleri

Beyaz Saray, resmi Instagram hesabına Biden'ın ordunun elit terörle mücadele biriminden bir askerin elini sıktığı fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta Biden'ın selamladığı askerle birlikte diğer üç Delta Force savaşçısının yüzleri de net bir şekilde görüldü.

Bir saat yayında kaldı, silindi

Bir Beyaz Saray sözcüsü The Post'a verdiği demeçte, söz konusu fotoğrafın yaklaşık 1 saat yayında kaldığını itiraf etti. Sözcü, 'Bu dikkatimizi çeker çekmez fotoğrafı hemen sildik. Hatadan ve bunun yol açmış olabileceği sorunlardan dolayı üzgünüz' dedi.