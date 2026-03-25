Beyaz Saray: İran rejimi çıkış yolu arıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde İran ile devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leavitt, "İran mevcut durumun gerçekliğini kabul etmez ve askeri olarak yenildiklerini, yenilmeye devam edeceklerini anlamazsa Başkan Trump, daha önce hiç olmadığı kadar sert bir darbe almalarını sağlayacaktır." diye konuştu.

Leavitt, "Trump blöf yapmaz, kıyamet koparmaya hazır. İran tekrar yanlış bir hesap yapmamalı." ifadelerini kullanırken, Trump'ın her zaman barışı tercih ettiğini dile getirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, "İran rejimi bir çıkış yolu arıyor; ezildiklerinin farkındalar." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Leavitt, ABD Başkanı'nın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 14 Mayıs'ta bir araya geleceğini duyurdu.

