Beyaz Saray: İran rejimi çıkış yolu arıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "İran mevcut durumun gerçekliğini kabul etmez ve askeri olarak yenildiklerini, yenilmeye devam edeceklerini anlamazsa Başkan Trump, daha önce hiç olmadığı kadar sert bir darbe almalarını sağlayacaktır." diye konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde İran ile devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leavitt, "İran mevcut durumun gerçekliğini kabul etmez ve askeri olarak yenildiklerini, yenilmeye devam edeceklerini anlamazsa Başkan Trump, daha önce hiç olmadığı kadar sert bir darbe almalarını sağlayacaktır." diye konuştu.

Leavitt, "Trump blöf yapmaz, kıyamet koparmaya hazır. İran tekrar yanlış bir hesap yapmamalı." ifadelerini kullanırken, Trump'ın her zaman barışı tercih ettiğini dile getirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, "İran rejimi bir çıkış yolu arıyor; ezildiklerinin farkındalar." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Leavitt, ABD Başkanı'nın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 14 Mayıs'ta bir araya geleceğini duyurdu.

Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak 'işgal' iddiası

Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak "işgal" iddiası
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet

Savaş ülkeyi fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Kartal'da 6'ncı kattan düşen hemşire öldü; doktor sevgilisi gözaltına alındı

Genç hemşirenin korkunç ölümü! İşte doktor sevgilisinin ilk ifadesi
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Avrupa'da hava kirliliği en yüksek yerler listesine Türkiye'den 5 yer girdi

Dünyayı korkutan raporda Türkiye'den 5 yer var