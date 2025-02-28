Beyaz Saray'dan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Önemli bir gelişme
Beyaz Saray, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısına ilişkin açıklama yaptı. Beyaz Saray açıklamasında, "Önemli bir gelişme ve bunun Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD'nin IŞİD'le mücadele ortakları konusunda Türk müttefiklerimizi yatıştırmaya yardımcı olmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü. 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da yer aldığı 7 kişilik DEM Parti Heyeti katıldı.
'SİLAHLARI BIRAKIN' ÇAĞRISI
İstanbul'a dönen DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrı metnini kamuoyu ile paylaştı. Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer aldı.
BEYAZ SARAY'DAN İLK YORUM
Öcalan'ın çağrısı uluslararası siyasette de büyük yankı uyandırdı. Almanya ve Fransa çağrıyı desteklerken; ABD'den de ilk açıklama geldi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes yaptığı açıklamada, "Önemli bir gelişme ve bunun Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD'nin IŞİD'le mücadele ortakları konusunda Türk müttefiklerimizi yatıştırmaya yardımcı olmasını umuyoruz. (Bu gelişmenin) sorunlu bölgeye barışın getirilmesine yardımcı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.