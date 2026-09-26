Beyaz Saray, Air Force One'da CNN yerine Real America's Voice'u görevlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Tennessee'ye yapacağı ziyaret öncesinde CNN'in Air Force One'da görev yapmasına izin vermedi. CNN'in yerine muhafazakar yayın kuruluşu Real America's Voice'un görevlendirildiği bildirildi. Karar, Trump yönetimi ile medya kuruluşları arasındaki erişim tartışmalarının yeni bir adımı olarak değerlendirildi.

Donald Trump'ın Tennessee'nin Knoxville kentinde Tennessee Üniversitesi ile Texas Üniversitesi arasında oynanacak futbolu maçını izlemek için bugün Tennessee'yee gidecek. CNN, Beyaz Saray televizyon basın havuzunun dönüşümlü üyelerinden biri olarak Trump'ın seyahatini takip etmek üzere Air Force One'da bulunacaktı. Beyaz Saray'ın dün gece yayımladığı seyahat programında, CNN'in Air Force One'daki görevine son verildiği ve yerine Real America's Voice'un getirildiği belirtildi. Real America's Voice, Beyaz Saray televizyon basın havuzunun düzenli üyeleri arasında yer almıyor.

Karar, CNN, MS NOW ve Politico'nun geçen hafta Beyaz Saray yerleşkesine girişlerinin engellenmesinin ardından geldi. Üç medya kuruluşu, söz konusu kararın ardından Trump yönetimine karşı dava açmıştı.

FEDERAL HAKİM CNN'İN BEYAZ SARAY ERİŞİMİNİ GERİ VERDİ

ABD Bölge Yargıcı Timothy Kelly, 24 Eylül Perşembe günü verdiği geçici kararla CNN, MS NOW ve Politico'ya yönelik Beyaz Saray yerleşkesine giriş yasağını durdurdu. Ancak kararın Air Force One'a erişim ve televizyon basın havuzundaki görevleri doğrudan kapsayıp kapsamadığı konusunda belirsizlik oluştu. Medya kuruluşlarının avukatı Theodore Boutrous Jr., kararın basın havuzuna erişimi de kapsadığı görüşünde olduklarını açıklamıştı.

BEYAZ SARAY BASIN HAVUZU YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Beyaz Saray televizyon basın havuzu, CNN, MS NOW ve Politico'ya yönelik yasak sonrasında bir süre faaliyetlerini durdurmuştu. CNN'in havuzdan çıkarılmasının ardından diğer dört televizyon kuruluşunun da dayanışma amacıyla havuz görevlerine katılmayı reddettiği bildirildi.

Ancak medya havuzu dün yeniden çalışmaya başladı. CNN ekipleri, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Ulusal Arşivler'deki programını takip etti. CNN'in medya analisti Brian Stelter da sosyal medya hesabından, CNN'in etkinlikte basın havuzu görevi bulunduğunu ve ağın akreditasyonunun Beyaz Saray tarafından onaylandığını açıkladı.

BASIN ERİŞİMİ TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Beyaz Saray'ın medya kuruluşlarına yönelik erişim kararları, ABD'de basın özgürlüğü ve Anayasa'nın Birinci Değişikliği kapsamında tartışmalara neden oluyor. Beyaz Saray basın havuzu, başkanın sınırlı alanlarda gerçekleştirilen programlarını dönüşümlü olarak takip eden televizyon kuruluşlarından oluşuyor. Havuzda görev yapan gazeteciler, elde ettikleri görüntü ve bilgileri diğer medya kuruluşlarıyla paylaşarak başkanlık faaliyetlerinin daha geniş bir medya ağı tarafından takip edilmesini sağlıyor.

Trump yönetimi, daha önce de Associated Press (AP) muhabirlerinin Beyaz Saray etkinliklerine ve Air Force One'a erişimini kısıtlamış, bu karar da mahkemeye taşınmıştı. AP'nin açtığı dava halen temyiz sürecinde bulunuyor.

Kaynak: ANKA