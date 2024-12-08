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Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti

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Suriye'de muhaliflerin rejimi devirmesiyle sırra kadem basan Beşar Esad'ın ailesiyle birlikte Moskova'ya ulaştığı açıklandı. Rus medyası, Moskova hükümetinin Esad ve ailesine sığınma hakkı teklif ettiğini söyledi.

Suriye'de bir devir sona erdi. Muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları operasyon 12 günde ciddi sonuçlar verdi. Kritik kentleri sırasıyla alan silahlı muhalifler, en son başkent Şam'a dayandı. Şam'ı da kısa sürede ele geçiren muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini devirdiklerini açıkladı.

BEŞAR ESAD MOSKOVA'YA ULAŞTI

Beşar Esad ise yaşananlardan sonra kayıplara karıştı. Esad'ın nereye gittiği uzun süre muamma olarak kalırken, açıklama geldi. Rusya, Esad'ın ailesiyle birlikte Moskova'ya ulaştığını açıkladı.

Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti

RUSYA'DAN DEVRİK LİDERE "SIĞINMA HAKKI" TEKLİFİ

Rus haber ajansı TASS detayları geçti. Haberde, Moskova hükümetinin Esad ve ailesine sığınma hakkı teklif ettiğini yazdı.

MUHALEFETTEN RUSYA'YA "GÜVENLİK" GARANTİSİ

Kremlin'deki bir kaynağın, Rus devlet medyasına, "Suriye Devlet Başkanı Esad Moskova'ya geldi. Rusya onlara kendisine ve ailesine insani gerekçelerle sığınma hakkı verdiğini" aktardığı kaydedildi. Kaynak ayrıca, Moskova'nın Suriye'deki silahlı muhalefet temsilcileriyle temas halinde olduğunu belirtti, "Rusya, Suriye krizinin çözümünde her zaman siyasi yolların aranması gerektiğini savunmuştur. Birleşmiş Milletler himayesinde müzakerelerin yeniden başlatılmasının gerekli olduğundan hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı. Muhalefet ise, Suriye topraklarındaki Rus askeri üsleri ve diplomatik tesislerin güvenliğini garanti etti.

ŞAM'DAN HAVALANAN GİZEMLİ UÇAK, HUMUS'TA KAYBOLDU

Suriye'nin başkenti Şam'ın muhalifler tarafından ele geçirildiğinin açıklandığı sırada havalanan Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın sinyalinin bir anda kesildiği görüldü. Sosyal medyada söz konusu uçağın, ülkeden kaçan devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın uçağı olabileceği ve uçağın düştüğü yönünde yorumlar yapıldı. Radar görüntüsüne göre uçağın sinyallerinin Humus kenti yakınlarında kesildiği görülüyor.

Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı. Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıSempatik0037 Ben:

almayın yaşattığı yaşamadan ölmesin

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Bundan sonrası böylesin Esad devrin bitti

Yorum Beğen85
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Haber YorumlarıVEFA:

Eski dost, düşman olmaz. Bize gelse Marmariste yazlık saray emrine amadeydi. Ne işin var senin kaplanla, ayıyla!.. Yazık ettin kendine be Esad!...

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Haber YorumlarıTugberk null:

Allah er geç adaleti sağlıyor. Halkına zulm eden, kul hakkı yiyen ve yoksulluğa sürükleyen kim varsa sonu bu şekilde olur inşallah

Yorum Beğen71
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Haber YorumlarıBekir Ekenler:

sorun çözülecek mi ?? ne değişecek bir başka Esad yine gelecek

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Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

seçim e gidiyoruz. deseydinde bu hale gelmeyydin yazık

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Haber YorumlarıSUNSET null:

hem sat hem kucak aç ey Rusya. istemese muhalifler bu kadar kolay alamazdı rejimi.

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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

MURAT ÇELİĞİN ANNESİYLE BACISI EVDE DURMUYOR ZATEN HEP İŞTELER ÖZELLİKLE DE GECELERİ ONUN EVE GİTSİN.

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Rusya yanlış sulardasın

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Haber YorumlarıLandini Mistral:

herşeyi anladım da Esad hiç karsilik vermedi ki olduğu gibi bırakıp gitti.

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