Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi sonrasında Rusya'ya kaçan Beşar Esad'ın Şam'daki malikanesi de muhaliflerin kontrolüne geçti. Esad'ın kişisel eşyalarını geride bıraktığı malikanede her gün özel hayatına dair yeni bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Son olarak, Esad'ın arkadaşlarıyla yaptığı küvet sefası anlarına dair fotoğraflar paylaşıldı.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimin sona ermesiyle birlikte ülkeyi terk eden devrik lider Beşar Esad, Rusya'ya kaçtı.
Geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozan Esad, bir açıklama yayımlamış ve, "Ülkemden ayrılmayı ve istifa etmeyi hiç düşünmedim" sözleriyle Rusya'ya kaçış hikayesini dile getirmişti.
MALİKANESİ MUHALİFLERİN KONTROLÜNDE
Esad'ın başkent Şam'da yer alan malikanesi ise silahlı muhalif grupların kontrolünde bulunuyor. Kaçarken kişisel eşyalarını da malikanede bırakan Esad'ın her gün özel hayatına ilişkin yeni bir fotoğrafı ortaya çıkıyor.
YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Son olarak havuzda eğlendiği fotoğrafları ortaya çıkan Esad'ın, bu kez de arkadaşlarıyla yaptığı küvet sefasına ilişkin fotoğrafları paylaşıldı.
Ortaya çıkan yeni fotoğraflarda Esad'ın arkadaşlarıyla birlikte küvette eğlendiği görülüyor.