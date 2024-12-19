Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu: Yüzde 45 zam + yüzde 20 refah payı
İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekiciydi
Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Putin'den "Erdoğan ile görüştünüz mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Kuyumcularda yeni dönem başlıyor

Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi sonrasında Rusya'ya kaçan Beşar Esad'ın Şam'daki malikanesi de muhaliflerin kontrolüne geçti. Esad'ın kişisel eşyalarını geride bıraktığı malikanede her gün özel hayatına dair yeni bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Son olarak, Esad'ın arkadaşlarıyla yaptığı küvet sefası anlarına dair fotoğraflar paylaşıldı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimin sona ermesiyle birlikte ülkeyi terk eden devrik lider Beşar Esad, Rusya'ya kaçtı.

Beşar Esad'ın Küvet Sefası Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozan Esad, bir açıklama yayımlamış ve, "Ülkemden ayrılmayı ve istifa etmeyi hiç düşünmedim" sözleriyle Rusya'ya kaçış hikayesini dile getirmişti.

Beşar Esad'ın Küvet Sefası Fotoğrafları Ortaya Çıktı

MALİKANESİ MUHALİFLERİN KONTROLÜNDE

Esad'ın başkent Şam'da yer alan malikanesi ise silahlı muhalif grupların kontrolünde bulunuyor. Kaçarken kişisel eşyalarını da malikanede bırakan Esad'ın her gün özel hayatına ilişkin yeni bir fotoğrafı ortaya çıkıyor.

Beşar Esad'ın Küvet Sefası Fotoğrafları Ortaya Çıktı

YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Son olarak havuzda eğlendiği fotoğrafları ortaya çıkan Esad'ın, bu kez de arkadaşlarıyla yaptığı küvet sefasına ilişkin fotoğrafları paylaşıldı.

Beşar Esad'ın Küvet Sefası Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan yeni fotoğraflarda Esad'ın arkadaşlarıyla birlikte küvette eğlendiği görülüyor.

Beşar Esad'ın Küvet Sefası Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
img

"Yarın bu parayı getiren kim olursa satarım"
img

Bir araya geliyorlar
img

İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTc:

Olan bu

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

t@p esed

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğrucu:

Adam devlet lideriydi. Gayet normal, ülke adamın banasının malıydı.. Akpli belediyelerin belediye binasına yaptırdığı jakuzilere neden sesiniz çıkmadı koyunlarrr :)))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

ülkesinin bilgilerini israile verenden başka ne beklenir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara para aklama davasında Polat çifti hakkında ara karar
Polat çifti mahkemede bu kararı beklemiyordu
Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli
İddialı bir dizinin daha fişi çekildi

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Aralık Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Aralık Sarıyer, Kağıthane, Arnavutköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 19-20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp CANLI izle! 19 Aralık Perşembe Siyah Kalp 14.bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Asgari ücret son toplantı ne zaman, 4. TOPLANTI ne zaman? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Aralık Çankaya, Beypazarı, Güdül su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri 27. bölüm tek parça full HD izleme linki İnci Taneleri 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri CANLI izle! 19 Aralık İnci Taneleri 27. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Aralık günün maçları nereden izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.